Yargıtay Onursal Başkanı Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet yarın Çorum'a geliyor.

“Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programı kapsamında 4-5 Şubat 2026 tarihinde Çorumlularla buluşacak olan Mehmet Akarca ve heyeti; Vali, Belediye Başkanı, Muhtarlar, Baro, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyecek.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’de “Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor” programı düzenlenecek. Mehmet Akarca aynı gün saat 15.30’da da Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edecek.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca 05 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de ise “Ombudsman Hitit Üniversitesinde” programına katılacak.