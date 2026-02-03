Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nun inşaatı hayırseverlerin destekleri ile yükselmeye devam ediyor.

Müftülük ve TDV Çorum Şubesi’nin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Huzurevi sakinlerinden Abdullah Kaynak, anlamlı bağışta bulundu.

Müftülüğe gelerek İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ı ziyaret eden hayırsever Kaynak, bağışını takdim edip makbuzunu teslim aldı.

Müftü Yıldırım, hayırsever Kaynak’a göstermiş olduğu teveccüh dolayısıyla teşekkür edip, yardımlarının Allah katında makbul olmasını niyaz etti.

Yardım takdiminde, Huzurevi Müdür Yardımcısı Ali İhsan İnceyılmaz da hazır bulundu.