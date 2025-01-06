Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Çorum'da Aralık ayında 475 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2024 yılı Aralık ayında Çorum, ihracat sıralamasında 475 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 74,33 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 11. sırada yer aldı.

İHRACATINI YÜZDE 74 ARTIRDI

2023 Aralık ve 2024 Aralık ayları kıyaslandığında, 202 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran birinci il Çorum oldu.

Bu başarı, Çorum’un Aralık ayında TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını sağladı.

2024 YILI İHRACATI 4 MİLYAR 310 MİLYON

Ayrıca Çorum, 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde 4 milyar 310 milyon 739 bin 885 dolar ihracat gerçekleştirdi.