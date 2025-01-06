Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO)’nda yeni ruhsat olan üyeler için ruhsat töreni düzenlendi.

Stajını tamalayarak ruhsat almaya hak kazanan SMMMO Davut Ökten, SMMMO Selma Başaran, SMMMO Meryem Tenikeci ve SMMMO Hayriye Gökdemir’e ruhsatlarını veren SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, meslektaşlarına başarılar diledi.

Ruhsat törenine Başkan Yardımcısı, Sayman Fatih Barlık, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Kadın Komisyon Başkanı Canan Bıyık, Komisyon Sekreterimiz Fatma Kübra Günsel ile oda üyeleri Erhan Dizman, Ahmet Ceylan, Ayşe Özarslan, Ömer Yıldırım, Ali Aslan Gündoğdu, Ufuk Karakaşlı, Hamdullah Uğur Yağmur, Fatih Solak, Ayşegül Dilli ve yeni ruhsat alan üyelerin aileleri de katıldı.