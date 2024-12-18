U 16 Final Grubunda dördüncü maçlar sonunda Çorum Anadolu FK zirveyi sağlama aldı.

Ligde Mimar Sinan ve Vefa Gençlikspor takımları iddialarını son iki maça bıraktılar.

Namağlup lider Çorum Anadolu FK dördüncü maçında Vefa Gençlikspor önünde 4-1’lik skorla galip ayrılarak dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 10 puanla zirvedeki yerini korudu.

Gençlik Mimar Sinanspor ise Çorumspor maça çıkmadığı için 3-0 hükmen galip geldi ve 7 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Ligin beşinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.

Lider Çorum Anadolu FK cuma günü ligde henüz puanı olmayan Çorumspor ile karşılaşacak.

21 Aralık Cumartesi günü ise Gençlik Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor takımları şampiyonluk umutlarını son maça taşımak için mutlak kazanmak zorunda oldukları maça çıkaaklar.