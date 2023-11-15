2023-24  futbol sezonunun ilk şampiyonu Çorum Anadolu FK oldu.

Final Grubu beşinci maçında Mavi Ay Gençlikspor’u 2-0 yenen Çorum Anadolu FK bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Geçen sezon U 14’de şampiyon olan kadro ile bu sezon U 15 liginde mücadele eden Çorum Anadolu FK grubunda beş maçınıda kazanarak yükseldiği final grubunda beşinci maçında dün Mavi Ay Gençlikspor ile karşılaştı.

Dört maç üç gol Dört maç üç gol

Rakibini Emirhan ve Toprak’ın attığı gollerle 2-0 yenen Anadolu FK ligde onuncu maçından da galibiyet ile ayrılarak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.