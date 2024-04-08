Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Çorum ve Çorum-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladı.

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan illerden biri olan Çorum'da da bayram yoğunluğu yaşanıyor. Ankara'da yaşayan Çorumlular bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.

43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bugün de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde göze çarpan yoğunluk, öğle saatlerinde daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar saatte 70 kilometre hızla ilerlerken, yolda zaman zaman kazalar oldu.

BAZI KAVŞAKLAR KAPATILDI

Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.

Trafik yoğunluğunun arife günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.