Çorum-Ankara Karayolu 26. Kilometre Hamdiköy yakınlarında iki trafik kazası birden yaşandı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Edindiğimiz bilgiye göre; bugün saat 17.30 sıralarında Çorum-Ankara Karayolu Hamdiköy mevkisinde Ali Osman Y. yönetimindeki 55 ANV 55 plakalı tır, aynı istikamette seyreden önünde Hüseyin Zeytünlü yönetimindeki 19 AAS 431 kamyona arkadan çarptı.

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KAZA YERİNDE İKİNCİ KAZA

Maddi hasarlı kazanın hemen ardından kaza yerine dikkatsiz giren 58 AAE 832 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden 19 TS 658 plakalı otomobile otomobile çarptı.

Her iki kaza maddi hasarla atlatıldı.