Türkiye Karate Federasyonu tarafından, Nevşehir’de düzenlenen Uluslararası Kapadokya Open Turnuvası’nda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcuları tam 21 madalya kazandı.

Karate il temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediye Spor Kulübü Antrenörü Samet Türe’nin verdiği bilgilere göre, 75 kulüpten 1000 sporcunun mücadele ettiği turnuvada fırtına gibi esen Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 6 birincilik, 4 ikincilik, 11 üçüncülük olmak üzere toplamda 21 madalya kazandılar.2013 doğumlu sporcularda, 45 kiloda Emir Fatih Çamlıbel, 2014 doğumlular 45 kiloda Miraç Özeker, 2016 doğumlular 26 kiloda Zeynep Rukiye Kır, 2017 doğumlular 32 kiloda Nisa Alparslan ile 2018 doğumlular 20 kiloda Hira Nur Yıldırım ve 24 kiloda Ülker Belinay Ertatlı şampiyon oldular.

Beyzanur Doğan (2012 doğumlu-44 kilo), Sümeyye Karaman (2014 doğumlu+44 kilo), Begüm Akpınar (2015 doğumlu-+40 kilo) ve Yağız Gözübüyük (gençler 55 kilo) final müsabakasında yenilerek ikinciliği elde ettiler. Gençler 76 kiloda Kutay Tekin, ümitler 54 kiloda Buğlem Belinay Barın, ümitler +70 kiloda Yusuf Seha Korkmaz, 2012 doğumlular +55 kiloda Buğra Özeker, 2013 doğumlular 39 kiloda Hatice Sena Çolak, 39 kiloda Tuana Küçüktiryakioğlu, 2014 doğumlular 35 kiloda Eymen Hekim, 40 kiloda Sahra Altın ve Ecrin Berra Yıldırım, 2015 doğumlular 30 kiloda Ebrar Su Özdemir ve +40 kiloda İkra Alparslan ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladılar.