Çorum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Macaristan'a gidiyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından görevlendirilen Çorum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 16-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Mohaç kasabasında düzenlenecek olan 27. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katılacak.

Konu hakkında bilgi veren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Mehmet Aşgın ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Çorum Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fatih Sultan Cengizhan Arar şunları dile getirdiler:

“Dünya'da ve özellikle Avrupa’da düzenlenen festivaller halk danslarının olimpiyatları olarak görülmektedir. Ülkemizin ve illerimizin tanıtımı için Türkiye genelinde sayılı kulüplerin aldığı bu görev bu sene Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Çorum Belediyesi Spor Kulübüne verilmiştir. Ülkemizin ve ilimizin tanıtımı açısından belediyemiz halk oyunları topluluğu ile en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her yıl Ağustos ortasında Mohaç'ta Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenleniyor. Yerel halk dansları gruplarının yanı sıra, popüler etkinliğe birçok yabancı etnik grubun temsilcileri de düzenli olarak katılıyor. Önceki yıllarda festivalin izleyicileri, diğerlerinin yanı sıra Macar, Slovak, Bulgar, Makedon, Romen, İtalyan, Fransız, Endonezya, Hint, Polonya, Meksika veya Portekiz halklarının geleneksel danslarını sergilemek üzere katılmıştı. Sınırın öte yanından gelen Macar halk dansları grupları da etkinliğin sık sık konukları arasında yer alıyor. Akşam gösterilerinden sonra, halk oyunları gruplarının üyeleri genellikle birçok, hatta uzak halkların danslarını öğrenebilecek ilgili taraflar için açık bir dans salonuna ev sahipliği yapıyor. Festivalin ayrıca Mahoç’ta olması bizleri ayrıca heyecanlandırmaktadır. Atalarımız zamanında gidip kuşattığı bu toprakları, danslarımızla, gelenek göreneklerimizle tekrar kuşatıp yad edeceğiz.

Bizlere bu fırsatı sağlayan, halk oyunlarına ilimizde başka bir bakış açısı getiren ve desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcımız ve aynı zaman da Kulüp Başkanımız Sayın İsmail Yağbat’a ve bize bu görevi layık gören Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığına teşekkür ediyoruz.” (Haber Merkezi)