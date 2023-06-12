Çorum'da son günlerde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırılarının artması ve vatandaşların saldırılara tepki göstermesinin ardından Çorum Belediyesi sokak hayvanları ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada Çorum Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemiz, sokaktaki hayvanlara yönelik vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 7/24 çalışmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı oluşturulan ekipler her gün 3 vardiya halinde ham istek ve şikâyetleri değerlendirirken hem de sokak hayvanlarına yönelik besleme, tedavi, kısırlaştırma vb. rutin işlemleri gerçekleştirmektedir. 1 Aralık 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği, il genelindeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Sayın Çorum Valimizin başkanlığında oluşturulan birlik meclisinin çoğunluğu ilçe belediye başkanlarından müteşekkildir. Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği, kurumsal yapısını oluşturmuş, sokak hayvanlarına yönelik önemli kararlar almaktadır. Birliğin, sokak hayvanlarının rehabilitesi, bakımı, tedavileri, barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına başlamıştır. Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği, bu konuda toplumun tüm paydaşları ile sürekli istişare içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sokak hayvanlarıyla ilgili en önemli sorunlardan biri de düzensiz besleme konusudur. Hayvanseverler tarafından yol kenarlarına, refüjlere bırakılan yiyecekler sokak hayvanlarını sürü olarak yaşamaya zorlamakta, bu durum da zaman zaman hemşehrilerimiz arasında sorun oluşturmaktadır. Besleme yapan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, besleme yaptıkları alanları insan yoğunluğunun daha az olduğu yerlerde seçmeleri ya da belediyemiz görevlileri ile birlikte hareket etmeleri önem arz etmektedir."