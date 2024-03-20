Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ligdeki ikinci maçında bugün Erzincan İliçspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Çorum Basketbolünün uzun yıllar sonra Bölgesel Ligde mücadele eden Çorum Belediyespor beş takımın mücadele ettiği E grubunda ilk maçında evinde Atakum Gelişim takımına evinde 51-48 yenildi.

Ligde ikinci maçında bugün saat 14’de İliç Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Grupta ilk iki hafta maçları sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Egospor iki galibiyet alarak lider durumda bulunurken Atakum Gelişim iki maçta bir galibiyet bir mağlbiyet ile ikinci Trabzonspor bir maçınıda kazanar üçüncü sırada bulunuyor.

Çorum Belediyespor bir mağlubiyet ile dördüncü İliçspor ise iki maçta puansız olarak son sırada bulunuyor,

Çorum Belediyespor Basketbol takımı antrenörü Ömer Mumcu ligde ilk maçlarında evlerinde mağlup olduklarını bu maçtan kazandıkları tecrübe ile İliçspor deplasmanında kazanmak istediklerini söyledi.

Mumcu her maçın bir tecrübe olduğunu belirterek üzerine koyarak devam etmek istediklerini belirtti.