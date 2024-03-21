Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ikinci maçında Erzincan İliçspor deplasmanından 72-55’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Sezonun ilk maçında evinde Samsun Atakum önünde galibiyeti kaçıran Çorum Belediyespor grupta ilk iki maçından puansız ayrılan Erzincan İliçspor ile deplasmanda karşılaştı.

Yaşar Ersan Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotunda rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Çorum Belediyespor hücumda olmasada savunmada rakibini durdurmayı başardı ve 17-2 üstünlük ile önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Çorum Belediyespor basketbol takımı u periyotu 15-11 devreyide 32-23 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ev sahibi takım maça ortak olmak için hücumda daha etkili oldu ancak temsilcimiz hücumda aynı oranda rakibine karşılık verdi ve bu periyotu Çorum Belediyespor 19-18 önde tamamlarken son penriyota 51-41’lik skorla önde girdi.

Son periyotta ise hücumdaki etkili oyununu sürdüren ve rakibin direncini kıran Çorum Belediyespor bu periyotu 21-14 önde tamamlarken maçtan da 72-55 galip ayrılarak ligdeki ikinci maçından galibiyet ile ayrıldı.