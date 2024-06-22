Çorum Belediyespor güreş takımı Süper Lig final grubunda bugün finale yükselmek için mücadele edecek.

Çorum Belediyespor güreş takımı antrenörler Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu yönetiminde 57 kiloda Bekir Keser, 61 kilo Emre Çetin, 65 kilo Mustafa Zopalı, Mutlu Can, 70 kilo Hamza Zopalı, 74 kilo Hüseyin Bakır, 79 kilo Mertcan Damatoğlu, 86 kilo Abdullah Arslan, Mahmut Özkaya, 92 kilo Samet Özarslan, 97 kilo Samet Özarslan 125 kilo Atilla Kaan Aydın’dan oluşan kadrosu ile mücadele edecek.

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bugün yapılacak yarı finalde Çorum Beelediyespor güreş takımı yarı finalde bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanması halinde Ankara Askispor - Kahramanmraş Büyükşehir Belediyespor maçının galibi ile finalde kaybetmesi halinde ise kaybeden takım ile üçüncülük dördüncülük maçına yapacak.

Yağbat’a ziyaret

Çorum Belediyespor güreş takımı Ankara’da katılacağı Süper Lig final maçları öncesinde kulüp başkanı İsmail Yağbat’ı ziyaret ettiler.

Antrenörler Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu ile güreş takımı sporcuları Kulüp Başkanı İsmail Yağbat’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Yağbat, Süper Ligde mücadele eden serbest güreş takımının eleme maçlarında kürsüye garantileğini ve zorlu rakipler karşısında en iyisini yapacağına inandığını belirterek zorlu maçlarda başarılar dileğinde bulundu.