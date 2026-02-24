U 15 Final Grubunda ilk yarı tamamlandı.

Bu kategoride şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edecek gibi görülüyor. Ligde ilk yarıda oynanan altı maçtan üçünün berabere bitmesi mücadelenin çok zorlu geçtiğini gösteriyor.

Bu kategorinin iki şampiyonluk adayı Mimar Sinanspor ile Vefaspor arasındaki maçtan takımlar 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Bu sonuçla Vefaspor ligdeki ilk puan kaybını yaşarken 7 puanla liderliğini devam ettirdi. Mimar Sinanspor ise ikinci beraberliğini aldı ve 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligin diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor evinde konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek ilk galibiyetini aldı ve 4 puanla şampiyonluk umutlarını ikinci yarıya taşıdı.

U 15 Final Grubunda ikinci yarı 1 Mart pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Lider Vefaspor zorlu osmancık Kandiberspor deplasmanında mücadele ederken Mimar Sinanspor ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak.