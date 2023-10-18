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Arda Turan TRTSpor’da yayınlanan Hedef Süper Lig programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı. Cüneyt Ersan moderatörlüğündeki Hedef Süper Lig programına katılan ve Ahlatcı Çorum FK maçı ile ilgili konuşan Arda Turan şunları söyledi:

‘Açıkcası şampiyonluk tabiki aklımızın arkasında her zaman düşündüğümüz bir şey ama ben gün gün bu mücadeleyi vermekten yanayım. Ne kadar uzak hedefe odaklanırsanız o zaman yakın hedefe konsantrasyonunuz dağılıyor. Şimdiki tek hedefimiz Çorumspor’a karşı galip gelebilmek. Çünki Çorum çok kıymetli bir stadı olan çok güzel bir organizasyona sahip, çok sevimli bir kulüp. Başkanı ile oyuncusu ile hep birlikte bir hikaye yazıyorlar. Hikayelerine de açıkcası çok büyük saygı duyuyoruz. O yüzden Çorum bizim için çok önemli bir rakip ve gün gün gidiyoruz. Gün gün gittikten sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz’