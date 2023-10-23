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Çorum'da çevre yolunda aydınlatma lambalarının yanmaması kazaya davetiye çıkarıyor.

Günde binlerce aracın geçtiği Çevre yolunda İlim Yayma Cemiyeti'nden başlayarak İskilip yoluna kadar aydınlatma lambaları lambalarının yanmaması dikkat çekti.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Zifiri karanlığa bürünen bölüm, hem şehirlerarası geçiş yapan hem de şehiriçi güzergahı olarak kullanan araçlar için risk oluşturuyor.

ŞEHİRİN İMAJINI ZEDELİYOR

Çevre Yolları’nın trafik akışını güvenle sağlama gibi önemli bir görevi varken, aynı zamanda şehirlerin imajına da ciddi katkılar sağladığını belirten vatandaşlar, çevre yolunun Çorum'un imajıa zarar verdiğini belirterek, aydınlatma sistemi ile birlikte, yan yolların giriş levhalarının da yapılmasını istiyor.