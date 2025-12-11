İskilip’te bugün hem ilçe merkezinde hem de sanayi bölgesinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama sesi, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Bir anda duyulan ve ilçeyi adeta sarsan ses sonrası çok sayıda vatandaş, olası bir patlama ya da kaza ihtimaline karşı endişe yaşadı.

İhbarlar üzerine harekete geçen İtfaiye ekipleri, sanayi bölgesi başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir kontrol yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Patlama sesinin geniş bir alandan duyulmuş olması, vatandaşlar arasında “Yer altından gelmiş olabilir” iddialarını gündeme getirdi.

Bazı vatandaşlar, sesin şiddeti nedeniyle “Benzincide patlama oldu sandık” diyerek ilk anda büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Ancak yapılan tüm kontrollerde sesin kaynağına dair bir bulguya ulaşılamadı.

Yetkililer, gizemli patlama sesinin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.