Çorum Eczacı Odası “EczAdım Projesi”ni hazırladı. Proje ile eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir ve planlı bir istihdam politikası oluşturmak amaçlanıyor.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan yaptığı açıklamada proje hakkında bilgiler verdi.

Eczacılık mesleğinin, ülkemizin sağlık sisteminde önemli bir yere sahip olduğunu ancak, son yıllarda eczacılık fakültelerinin sayısındaki kontrolsüz artış ve bu fakültelerden mezun olacak eczacıların sayısının hızla yükselmesinin, istihdam açısından ciddi sorunlar doğurabileceğine işaret ettiğini belirten Erol Afacan,

“Çorum Eczacı Odası olarak hazırladığımız EczAdım Projesi, eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına alacak, sürdürülebilir ve planlı bir istihdam politikası oluşturmayı amaçlamaktadır.

“EczAdım Projesi” Çorum Eczacı Odası’nın daha önce hazırladığı Eczacılığın Yol Haritası Projesinin alt katmanlarından biri olarak tasarlanmıştır. Eczacılığın Yol Haritası Projesi, mesleğin önümüzdeki 5, 10 ve 25 yıllık süreçte nasıl şekilleneceğine dair stratejik bir çerçeve sunarken, EczAdım Projesi bu büyük vizyonun istihdam ve eğitim politikalarıyla ilgili ayağını oluşturmaktadır. Yol Haritası Projesi’nde vurgulanan, mesleğin gelecekteki sürdürülebilirliği için “kök neden-kök çözüm” ilkesi doğrultusunda, EczAdım istihdam planlaması, eğitim reformu ve yerli ilaç üretimine yönelik önerileri ile bu vizyonun tamamlayıcı bir parçasıdır.

Bu bağlamda, EczAdım Projesi; eczacıların iş gücü planlamasında uzmanlaşma temelli yaklaşımları önerir. Eğitim reformu ve branşlaşma sistemiyle mesleğin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak bir model sunar. Yerli ve milli ilaç üretiminde eczacılık mesleğinin daha etkin bir rol almasını hedefler. Ulusal düzeyde bir istihdam stratejik planı hazırlanmasını destekler” dedi.

Türkiye’de eczacılık fakültelerinin sayısındaki artışın, her yıl binlerce yeni mezunun sağlık sektörüne katılmasına yol açtığını dile getiren Afacan, “Ancak, plansız bir şekilde açılan fakülteler hem eğitimin kalitesini düşürmekte hem de gelecekte mezun eczacıların mesleklerini icra edememe riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.

‘EĞİTİM MÜFREDATI YENİDEN YAPILANDIRILMALI’

Eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin, güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde köklü bir değişime uğraması gerekmektedir. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek adına şu adımlar önerilmektedir: Eczacılık eğitimi, belirli branşlara ayrılmalı ve her eczacı kendi uzmanlık alanında eğitim almalıdır. Önerilen branşlar şunlardır: Acil Tıp Eczacılığı, Antienfektif Eczacılığı, Adli Tıp Eczacılığı, Dahili Hastalıklar Eczacılığı,

Endüstriyel Eczacılık, Geriatri Eczacılığı, Harici Hastalıklar Eczacılığı, Hastane Eczacılığı, Hematoloji Eczacılığı, Kadın Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı,

Pediatri Eczacılığı, Psikiyatri Eczacılığı, Toplum Eczacılığı, Yoğun Bakım Eczacılığı.

Bu sistem, hem eczacıların uzmanlaşmasını sağlayacak hem de sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman eczacılar yetiştirilmesine olanak tanıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında projede yer alan kontenjan planlaması hakkında da bilgiler veren Afacan, “Akredite olmayan fakülteler, devletin belirlediği istihdam planına göre kontenjan açana kadar eğitim faaliyetlerine ara vermelidir. Akredite olan fakültelerde ise branş kontenjanları, bilimsel bir heyetin önerileri doğrultusunda düzenlenmelidir.

STRATEJİK İSTİHDAM PLANI

Eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına almak adına, 25 yıllık orta ve uzun vadeli bir stratejik plan oluşturulmalıdır. Bu plan; Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Daire Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi ve Türk Eczacıları Birliği gibi paydaşlardan oluşan bilimsel bir heyet tarafından hazırlanmalıdır. Heyetin belirleyeceği kontenjanlar ve istihdam alanları, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilecektir.

YERLİ VE MİLLİ İLAÇ ÜRETİMİ

Eczacılık fakülteleri, sadece eğitim değil, aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli ilaç üretimi hamlesine katkı sunacak şekilde konumlandırılmalıdır. Devlete ait 100 temel etken madde üretecek ilaç fabrikalarının kurulması, yerli ilaç Ar-Ge çalışmaları, eczacılık fakültelerinin bu üretim süreçlerinde aktif rol alması, meslek için yeni istihdam alanları yaratacaktır.

AKREDİTE OLMAYAN FAKÜL TELERİN DÖNÜŞ TÜRÜLMESİ

Akredite olmayan eczacılık fakülteleri, devletin ihtiyaçları doğrultusunda meslek yüksekokullarına veya branş bazlı teknisyen eğitimi veren kurumlara dönüştürülecektir. Bu dönüşüm, hem eğitimin kalitesini artıracak hem de istihdam edilmesi gereken teknik personelin yetiştirilmesini sağlayacaktır.

ÇORUM ECZACI ODASI’NIN KATKILARI

Çorum Eczacı Odası olarak, meslektaşlarımızın ve Türk Eczacıları Birliği’nin gelişimine katkıda bulunmak için "Katma Değerli Projeler" üretmeye devam ediyoruz. EczAdım Projesi, "Eczacılığın Yol Haritası Projesi"nin önemli bir ayağını oluşturarak mesleğin sürdürülebilirliği için sağlam bir temel sunmaktadır. Bu rapor ve stratejik planlarla, eczacılık mesleğinin toplum sağlığındaki vazgeçilmez yerini daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Bu projenin, mesleğimizin geleceği adına hayırlı bir yol haritası oluşturmasını dileriz” şeklinde belirtti.