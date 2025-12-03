Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Çorum'un da aralarında bulunduğu 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı, o ildeki aktif çalışan sayısını geride bıraktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılı aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalılar verilerine göre, 521 bin 335 nüfusa sahip Çorum'da 123 bin 217 kişi aktif sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 123 bin 40 oldu.

Verilere göre Çorum, emekli sayısının çalışan sayısına göre oranı en yüksek olan 10 il arasında yer aldı.

Türkiye genelinde ise 2024 sonu itibarıyla 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor. SGK, aktif/pasif oranını bu iki veri üzerinden hesaplıyor.

Verilere göre Çorum'un yanı sıra Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te de pasif sigortalı sayısı aktif çalışan sayısından daha yüksek durumda.

SGK'nın 2024 yılı rakamları, özellikle nüfusu yaşlanan ve genç nüfusun büyükşehirlere göç ettiği illerde emekli sayısının çalışan sayısını aştığını ortaya koyuyor.