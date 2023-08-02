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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kararnameyle Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan oldu.

Yaklaşık 4 yıldır Çorum'da görev Mehmet Gülser ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Alınan kararla, 51 ilin emniyet müdürü değişti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.

ÇORUM EMNİYET MÜDÜRÜ ARİF PEHLİVAN KİMDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Arif Pehlivan 1992 yılında Polis Koleji, 1996 yılında Polis Akademisi’nden mezun olmuştur. Sırasıyla Ankara, Elazığ, Hatay, Niğde ve Diyarbakır illerinde görev yapmıştır.

14.09.2021 tarihli Bakanlık oluru ile 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, asaleten Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi, vekaleten A.Gaffar Okkan POMEM Müdürü olarak atanmıştır.

Pehlivan evli ve 2 çocuk babasıdır.