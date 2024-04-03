AK PARTİ KAZANDIĞI İLLERDE SADECE ISPARTA'DA OY ARTIRDI

T 24'ün analizine göre; AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde 24 ilde belediyeyi kazanırken, 2019 yılı seçimlerine göre kazandığı illerden sadece Isparta'da oyunu artırdı.

ÇORUM EN AZ OY KAYBI YAŞAYAN 3. İL OLDU

Yine partinin yeniden kazandığı iller arasında yer alan Çorum, en az oy kaybı yaşayan üçüncü il oldu.

ÇORUM 81 İL ARASINDA 13. SIRADA

Öte yandan Çorum AK Parti 31 Mart'ta bir önceki seçime göre yüzde 2.74 puan kaybı ile 81 il arasında 13. sırada yer aldı.