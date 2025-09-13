Trendyol 1.Lig'de 2025-2026 yaz transfer dönemi resmen kapandı.

Arca Çorum Futbol Kulübü, 2025-2026 yaz transfer döneminde 13 yeni ismi kadroya katarken, toplam 10 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Kulübün hisselerinin BALKAR İnşaat Yönetimi Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından alınmasının ardından şampiyonluk hedefiyle yola çıkan kırmızı siyahlılar, Süper Lig deneyimleri olan önemli futbolculara imza attırdı.

Trendyol 1.Lig'de takımlar kadrolarına önemli isimler katarken, ligde dikkat çeken transfer hamleleri yapan takımlardan biri de Çorum FK oldu.

Bütün spor yorumcuları ve otoriteleri tarafından 1.Lig'in açık ara şampiyonluk favorisi gösterilen kırmızı siyahlılar 4 maçta 4 galibiyet alarak ligdeki iddiasını da güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezonun iskelet kadrosunu koruyan kırmızı siyahlılar, 13 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

ÇORUM FK'NIN YENİ TRANSFERLERİ

Emeka Eze, Yusuf Erdoğan, Samudio, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Daniel Aleksic, Ibrahim Sehic, Arda Şengül, Üzeyir Ergün, Oğuz Gürbulak, Attamah, Caner Osmanpaşa ve Cemali Sertel

GİDENLER:

Thomas Verheytd, Suat Kaya, Zargo Toure, Atilla Turan, Ozan Sol, Tunahan Ergül, Coşkun Diniyev, Ali Akman, Durel Avounou, Loïck Landre