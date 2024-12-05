Ahlatcı Çorum FK yoğun bir maç programına giriyor.

Kırmızı Siyahlı takım 15 günde dört kritik maça çıkacak. Çorum FK üçü lig biri kupa dört maçta mücadele edecek.

Ligin 15. hafta maçında cumartesi günü Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK 16. hafta maçında pazar günü sahasında Amedspor ile zorlu maçta karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçın ardından 17-18-19 aralık tarihlerinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında mücadele edecek. Çorum FK ligin 17. hafta maçında ise 22 Aralık pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası maçındaki maçını da iç sahada oynaması halinde sekiz gündü sahasında üç maça çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Kupa maçında lig maçları da forma şansı az bulan isimlere şans vermesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takımın bu zorlu dönemeçte futbolcu kaybetmemesi ve ligde üst sıralarda yer bulmak adına bu sürede son derece büyük önem taşıyor.