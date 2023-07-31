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HALİL ÖZTÜRK

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ikinci etap kampındaki son hazırlık maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın Süleşman Luş ile anlaştıklarını son etaba katılacağını eksik mevkiler için bir stoper, bir sağbek ve bir forvet içinde çalışma yaptıklarını ve üç ismin maliyetinin 23 milyon olduğunu söyledi.

Bandırmaspor maçının ardından karşılaşmayı izleyen basın mensupları ile sohbet eden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kampın çok verimli geçtiğini ve eksiklerini görme ve takımın kaynaşması adına istediklerini aldıklarını söyledi.

Yalçın, sol bek için Süleyman Luş ile anlaştıklarını ve Çorum’da başlayacak son etap çalışmalarına takımla birlikte katılacağını söyledi.

Oğuzhan Yalçın transfer döneminde bir stoper bir sağbek ve bir forvet daha almak istediklerini ve bunun içinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Transfer etmek istedikleri isimlerin belli olduğunu ancak üç transferin maliyetinin 23 milyon lira olduğunu belirten Yalçın bunun bütçesini oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Yalçın yabancı transferinde Euro’nun artması nedeni ile ücretlerini erken ödemenin çok büyük avantaj olduğunu bunun içinde ayrı bir çaba gösterdiklerini söyledi.