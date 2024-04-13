Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 30.haftasında Altayspor'u 3-1 mağlup etti.

Küme düşmesi kesinleşen Altayspor önünde iyi bir oyun sergilemeyen kırmızı siyahlılar maçtan 3-1 galip ayırmayı başardı.

Süper Lig yolunda bir engeli daha aşan Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller 16.dakikada Ahmet İlhan Özek, 38.dakikada Nalepa ve 90+4.dakikada Suat Kaya'dan geldi.

Puanını 52'ye yükselten kırmızı siyahlılar maç fazlasıyla 3.sıraya yerleşti.

Çorum FK haftaya Adanaspor'u konuk edecek.