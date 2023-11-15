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Ahlatcı Çorum FK’nın 26 Kasım pazar günü evinde oynayacağı Altay maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı siyahlı kulüp bu maca özel olarak maraton ve kale arkası tribün fiyatlarını 10 liraya düşürdü.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ahlatcı Çonum FK ile Altay maçının bilet fiyatlarının satışa çıktığı duyuruldu.

Bu paylaşımda iki tribün bilet fiyatlarında indirime gidildiği görüldü.

VİP A, B ve D tribünlerinde biletler 300 liradan Sağ ve Sol kapalı’da 200 liradan satışa çıkarıldı.

Maraton ve Kale arkası tribün biletleri ise 10 liradan satışa çıktı.

Bu kararla kırmızı siyahlı kulüp yönetimi maçta daha fazla taraftar desteğini sağlamayı amaçlıyor.

Öte yandan misafir tribün bilet satışı olmayacağı İl Spor Güvenlik Kararı ile Altay taraftarlarına bilet satılmayacağı belirtildi.