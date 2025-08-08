Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Turtay'ın yardımcılıklarını ise Cem Özbay, Ogün Kamacı ve Burak Olcar yapacak.

Turtay bugüne kadar Çorum FK'nın 2 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2 maçta 1 galibiyet, 1mağlubiyet aldı.

Turtay geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiğimiz maçta görev almıştı.