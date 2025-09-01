Çorum sevdalısı ve Çorum FK aşığı Mehmet Balalan, Keçiörengücü deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Takımın iç saha ve deplasman maçlarında yalnız bırakmayan Mehmet Balalan dünki maç öncesinde de takımı kaldığı otelde ziyaret etti.

Mehmet Balalan kırmızı siyahlı takımın kamp yaptığı oteli ziyaret etti burda kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu ve Teknik Direktör Tahsin Tam ile görüştü ve kendilerine başarılar dileğinde bulunacak çiçek takdim etti.

Ziyaret sırasında Çorum FK sevgisini anlatan ve her zaman takımının yanında olduğunu belirten Mehmet Balalan sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi. Başkan Baran Korkmazoğlu ve Teknik Direktör Tahsin Tam ise ziyaret için teşekkür ettiler.

Mehmet Balalan ziyaret sonrasında sosyal medya paylaşımında ziyaret ettiği Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam ve tecrübesi ismi Erkan Kaş’a çiçek verdiğini ve Süper Lig sözü aldığını belirterek her ikisinede teşekkür etti.