Hentbol’da Klasman terfi sınavı hafta sonunda Ankara’da yapıldı.

Hentbol Federasyonu Spor Salonunda yapılan klasman sınavına B Klasman hakemleri Yasin Tabak ve Taner Adıkdı katıldılar.

Yapılan seniner ve ardından yapılan atletik teste Yasin Tabak ikisinden de 100 tam puan alan tek isim olan ilimiz B Klasman hakemi Yasin Tabak’a Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Abdullah Ali Atalay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yapılan yazılı ve atletik sınavın ardından yeni sezonda hakemlerin hangi klasmanda görev yapacağını önümüzdeki günlerde açıklayacak.