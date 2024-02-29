Trendyol 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçını Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Gültekin'in yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır ve Mehmet Terece yapacak.

Bugüne kadar Çorum FK'nın sadece bir maçını yöneten Gültekin, 2018-2019 sezonunda Bucaspor'u 4-1 mağlup ettiğimiz maçta görev almıştı.

Gültekin en son ise Eyüp-Sakarya maçında 4.hakem olarak görev aldı.

Gültekin'in 2023-2024 sezonu devre arasında A Klasman'a yükseldiği öğrenildi.