Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Bandırmaspor-Çorum FK maçını Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer yönetecek.

Özer'in yardımcılıklarını ise Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan ve Raşit Yorgancılar yapacak.

Mehmet Ali Özer, bugüne kadar Çorum FK'nın 6 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Özer geçtiğimiz yıl Çorum FK'nın Keçiörengücü'nü 2-1 yendiği, Şanlıurfa ve Bandırmaspor ile berabere kaldığı maçlarda görev almıştı.