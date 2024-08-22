 Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyon BAL için üç sahayı inceledi Futbol Federasyon BAL için üç sahayı inceledi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Bandırmaspor-Çorum FK maçını Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer yönetecek.

Özer'in yardımcılıklarını ise Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan ve Raşit Yorgancılar yapacak.

Mehmet Ali Özer, bugüne kadar Çorum FK'nın  6 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Özer geçtiğimiz yıl Çorum FK'nın  Keçiörengücü'nü 2-1 yendiği, Şanlıurfa ve Bandırmaspor ile berabere kaldığı maçlarda görev almıştı.

Editör: Fatih Battar