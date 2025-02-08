HT Spor'da 1.Lig nabzını tutan ünlü spor programcısı ve gazeteci Nazım Türknas, Çorum FK'nın bu ligin gizli favorisi olduğunu söyledi.

3 OYUNCUSU LİGE DAMGA VURDU

Çorum FK’nın 3 Türk oyuncusu Eren Karadağ, Tunahan Ergül ve Suat Kaya adeta lige damga vurduğunu belirten Türknas; "Çorum FK’nın çok güçlü üçlüsü. Farkları ortaya koydular. Bu üç oyuncu Çorum FK'nın temel taşını oluşturuyor. Bu 3 oyuncuyu çoğu takım ilk 11'e almaz. Eren Karadağ 6 gol 3 asisti var. Geçen sene 3.Lig'de Küçükçekmece Sinopspor'un oyuncusuydu. Tunahan Ergül geçen sene 2.Lig'de 1461 FK'daydı. Bu sezon 2 gol 3 asisti var. Suat Kaya 5 gol 4 asisti var. Geçen sene sadece 5 maçta oynadı. Bu 3 oyuncu Serkan Özbalta ve Çorum Futbol Kulübü sayesinde ortaya çıktı. Hem Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı, hem de Oğuzhan Yalçın Başkanı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Editör: Fatih Battar