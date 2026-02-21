Trendyol 1.Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor.

Son iki haftada aralarında Çorum FK'nın da bulunduğu 6 kulüp hoca değişikliğine gitti.

Son olarak da Sakayryaspor, Pendikspor maçı sonrası Hakan Kutlu ile yolları ayırma kararı aldı.

Sakaryaspor, 30 Aralık'ta anlaşmaya varıldığını açıkladığı Hakan Kutlu'nun görevine 20 Şubat'ta son verme kararı alması dikkat çekti.

Devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 54 yaşındaki çalıştırıcı ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

REKOR AMED, ÇORUM VE BOLU'DA

1.Lig'de bu sezon en çok teknik direktör değiştiren takım Amedspor oldu. Amedspor 5 hoca değişikliği yaparken, Amed'i 4 hoca değişikliği ile Çorum FK ve Boluspor takip etti.

Çorum FK'da 4.teknik direktör Uğur Uçar oldu. Uçar bu hafta Serikspor maçı ile göreve başladı.

Sezona Tahsin Tam ile başlayan kırmızı siyahlılar, ardından Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nu getirmişti.

Başarısız sonuçların ardından kırmızı siyahlılar Pendikspor'dan Uğur Uçar'ı takımın başına getirdi.