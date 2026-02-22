TGRT Haber’de yayınlanan ‘Stüdloda Futbol’ programı yorumcusu Ömer Faruk Ünlü Arca Çorum FK’nın beş haftadır lime lime doğrandığını söyledi.

Konyaspor ile Galatasaray maçının ardından canlı yayınlanan programda hakem hataları konusunda yapılan tartışma sırasında Ömer Faruk Ünlü konuyu Arca Çorum FK’ya getirdi ve şunları söyledi:

“5 haftadır Çorumspor’u doğruyorlar. Hem de nasıl biliyor musun? Lime lime satırla doğruyorlar. Çorumspor’un canını yakan hakem ertesi gün maç alıyor. Çorumspor’un canını yakan VAR hakemi ertesi gün maç alıyor. Yakın tarihte ben bir kulübün bu kadar doğrandığını görmedim. Göz göre göre ama başka bir kulübün canı yandığı zaman ya hakemin istifası alınıyor ya hakemliği bitiriliyor. Çorumspor’a yazık günah değil mi? Çorum bu memleketin kulübü, şehri değil mi?”