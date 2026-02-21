Türkiye Gazetesi Spor yazarı ve TGRT Haber Spor Yorumcusu Ömer Faruk Ünal son yazısında Çorum FK’nın son haftalarda yaşadığı hakem hataları ile ilgili olarak dikkat çekici bir yazı yazdı.

Çorum FK'nın son haftalarda hakem hatalarıyla yarıştan koparıldığını vurgulayan Ünal, köşe yazısında şunları söyledi;

"TFF 1. Lig'de Çorumspor, son haftalarda aleyhine çok ciddi hakem hatalarına maruz kaldı. Âdeta play-off dışına itilircesine...

Çorumspor-İstanbulspor (2-3) maçı.

HAKEM: Reşat Onur Coşkunses. VAR: Kadir Sağlam.

Bakın bu maçta ve sonrasında neler yaşandı?

1) İstanbulspor maçında hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR müdahalesiyle verilen ilk penaltıdan "haydi doğrudan sorumlu değil" diyelim.

Pozisyon penaltı değildi; VAR'daki Kadir Sağlam hakemi çağırdı, hata yaptı.

Genç ve tecrübesiz orta hakem de kararının arkasında duramadı, fazla ısrarcı olamadı. Karşısında FIFA kokartlı bir VAR hakemi oturuyordu; "O çağırdığına göre bir bildiği vardır" diye düşündü. Bu pozisyonda hakemi fazla suçlamayalım, kabul!

2) Peki ya ikinci penaltı? Hakemin hiç mi suçu yoktu? Auta çıkan topu İstanbulsporlu oyuncu, zaman çalmak için oyun alanına attı. Hakem bunu net gördü ama sarı kart göstermedi. Yetmedi, yardımcı hakemine "Sahaya gir, topu dışarı at" talimatı verdi. Oysa yardımcı hakemin böyle bir görevi yok. Yardımcı sahaya girip topu dışarı atmaya çalışırken, gözünün önündeki bariz ihlali kaçırdı.

Sinirlenen Çorumsporlu oyuncu, ceza sahası içinde o oyuncuyu iterek düşürdü. Bu kadar açık, aleni bir faulü hakem yine görmedi; VAR'a gitti ve penaltı verdi.

Eğer başta o topu sahaya atan oyuncuya müdahale etseydi, olay bu noktaya gelmez, o saçma penaltı da verilmezdi.

İşte esas mesele bundan sonra başlıyor…

1) Saha hakemi; sadece dört gün sonra tekrar maç aldı! Haftanın açılış maçı, âdeta ödül!

2) VAR'a da üç gün sonra "Süper Lig maçı, ödül, takdir, doğruyu yaptın" mesajı.

Bu koca Çorum şehrini yok saymaktır, tahrik etmektir. Aynısını başka kulüplere yapabiliyor musunuz?

Şu hatalar bir başka şehre karşı yapılmış olsaydı;

- Aynı hakemler üç gün sonra maça çıkabilirler miydi?

- Hakemler 5-6 hafta evlerinde dinlenirler miydi?

- Hakemlerin istifaları mı alınırdı?"