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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK milli ara nedeni ile lige verilen arayı çifte antrenmanlar ile değerlendiriyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün yaptığı çift antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Milli ara nedeni ile hafta sonunu maç yapmadan geçen kırmızı siyahlı takım Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde dün yaptığı çalışmaya sakatlıkları bulunan Berkay Can, Sadık Arda ve Gökhan Karadeniz takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar.

Diğer futbolcular ise sabah saat 10’da tesis kondisyon salonunda yaptığı çalışmada burda bulunan aletlerle kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptılar. Aletlerde iki seri yaptıran Teknik heyet tempoyu yüksek tuttu. Kırmızı Siyahlı takım akşam ise saat 16.30’da tesis sahasında günün ikinci antrenmanına çıktı.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas yaptıran Teknik heyet daha sonra oyun formatında bir pas çalışması yaptırarak günü tamamladı.

Ahlatcı Çorum FK bugün saat 13’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takımyarın ise kendi arasında yapacağı hazırlık maçı ile Eyüpspor maçının provasını yapacak.