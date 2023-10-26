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Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın hafta sonunda evinde oynadığı Eyüpspor maçında temsilci raporlarından dolayı kırmızı siyahlı takımı ‘Çirkin ve Kötü Tezahürattan’dan dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Raporda belirlenen tribünlerdeki taraftarlara bir sonraki maçta giriş yasağı ve kulübe para cezası gelmesi bekleniyor.

Giresunspor idarecisi Tolga Seyhan sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması. Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildiler.

Erzurumspor stada usülsüz seyirci alınmasından dolayı sekiz kulüp kulüp görevlisi talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Tuzlaspor kulübüde talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.