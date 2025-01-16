Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarı transfer sezonun başlaması ile birlikte ilk transferini yaptı.
Kırmızı siyahlılar Bodrum U 19 takımında oynayan Can Efe Bozacı ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Bodrum Futbol Kulübünden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi
10 numara mevkiinde oynayan genç yetenek Bodrumspor U 19 takımıyla bu sezon 15 maçta 1 322 dakika süre aldı. Bozacı, 15 maçta 2 gole imza attı.
Editör: Fatih Battar