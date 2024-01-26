Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 20.haftasında evinde karşılaşacağı Göztepespor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle 4.sıraya kadar yükselen ve tüm dikkatleri üzerine çeken kırmızı siyahlılar, Göztepe maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu kapsamda Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe maçına tüm oyuncularını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Dünkü antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

Çalışmanın sonraki bölümünde yarı sahada oyun gerçekleştirildi.

Antrenmanlara sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile ağrıları bulunan Thomas ve Masis katılmadı.

Kırmızı siyahlılar bugün tesislerde yapacağı antrenman ile Göztepe hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.