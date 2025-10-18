Trendyol 1.Lig'in 10.haftasında Arca Çorum FK Hatayspor'a konuk oluyor.

Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 18 puanla 4.sırada yer alan kırmızı siyahlılar, Hatayspor engelini de kayıpsız aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Son olarak Manisa FK'yı evinde 3-1 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galibiyetle tanışan ve moral bulan kırmızı siyahlılarda bu maçta mutlak hedef 3 puan.

Kırmızı siyahlılarda bu maçta Hasan Hüseyin, Atakan Cangöz ile Geraldo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Maç saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.