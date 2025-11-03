Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 12.haftasında İstanbul ekibi Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.

Yusuf Erdoğan'ın hastalanması nedeniyle oynadığı maçta kırmızı siyahlılar kötü bir oyun sergileyerek bu sezonki ikinci yenilgisini aldı.

İlk yenilgisini İstanbulspor'a karşı alan kırmızı siyahlılar yine bir İstanbul takımına aynı skorla kaybetti.

Bu yenilgi ile zirveden uzaklaşan kırmızı siyahlılar, oyun olarak da umut vermedi.

Kırmızı siyahlılar haftaya evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.