Futbol Federasyonu 1. ligde 2023-2024 sezonu istatiklenihi açıkladı.

Çorum FK bu istatistiklerin büyük bölümünde üst sıralarda yer alıyor.

Çorum FK sarı kartta, deplasmanda kazanmada, en fazla forma giyen futbolcular sıralamasında iki futbolcu ile zirveyi zorlarken gol krallığında ise Thomas 11 golle dört rakibi ile altıncı sırada bulunuyor.

Kafa ile en çok gol atan takım sıralamasında üst sıralarda bulunan Çorum FK grubun en fazla penaltı kazanan takımı sıralamasında ise ilk üst sıralarda bulunuyor.

Sarı kartta üstlerde kırmızı kartlarda altlarda 1. ligin en çok kırmızı kart gören takımı Manisa FK olurken en fazla sarı kart gören takım ise Tuzlaspor oldu.

Manisa FK sezonu 9 kırmızı kart ile tamamlarken Ümraniyespor ise 91 sarı kartla en fazla sarı kart gören takım oldu.

Çorum FK ise sarı kart sıralamasında üst sıralarda yer alırken kırmızı kartta ise alt sıralarda bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım 73 sarı kartla en fazla kart gören altıncı takım olurken iki kırmızı kartla ise birer kırmızı kart gören Şanlıurfaspor, Göztepe ve Ümraniyespor’un ardından ikinci sırada Erzurumspor ile birlikte yer alıyor.

Deplasmanda en fazla kazanan üçüncü takım

Çorum FK sezonu en fazla deplasman galibiyeti alan takımlar sıralamasında ikinci sırada tamamladı.

Sezonun en fazla deplasmanda kazanan iki takımı ilk iki sırada yer alarak Süper Lige yükselen Eyüpspor ve Göztepe takımları 11’er galibiyet aldılar.

Bu iki takımı 8 deplasman galibiyeti ile Çorum FK takip ederken kırmızı siyahlı takımın ardından ise yedişer galibiyet alan Kocaelispor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor takımları üçüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK evinde en çok kazanan sekizinci takım

Deplasmanda en çok kazanan üçüncü takım olan Çorum FK evinde ise sekizinci sırada yer aldı. Evinde en fazla kazanan takım 13 maçta Eyüpspor olurken ikinci sırada ise onar galibiyet ile Bodrum FK, Göztepe ve Sakaryaspor aldı. Dokuzar galibiyeti bulunan Boluspor, Erzurumspor ve Kocaelispor takımları üçüncü en fazla kazanan takım olurken Çorum FK ise 8 galibiyet ile yedinci sırada yer aldı.

72 kırmızı 1279 sarı kart çıktı

1. ligde bu sezon takımlar toplam 72 kırmızı 1279 sarı kart gördüler. Çıkan kartların en fazla sebebi sportmenliğe aykırı davranıştan oldu. 946 kart bu suçtan çıkarken ikinci en çok neden ise 186 martla hakeme hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiras etmekten çıktı. üçüncü en fazla sarı kart ise oyunun tekrar başlamasına geciktirtermekten 88 kez çıktı.

Kırmızı karta ise en fazla neden ikinci sarı kart olurken bu nedenle 36 futbolcu oyundan atıldı. Bir sonraki kırmızı kart nedeni ile 16 kez ciddi faullü oyundan çıktı.

Üçüncü neden ise şiddatli hareketten olarak 10 kırmızı kart çıkardılar hakemler.

Thomas gol krallığında altıncı sırada

Sezonun gol krallığında ilk yedi sırada Eyüpspor’dan üç futbolcu yer alırken Çorum FK’nın en golcüsü ise Thomas Verheydt oldu.

Ligin en golcü iki ismi Eyüpspor’dan Bruno ve Sakaryaspor’dan Del Valle 16’şar golle ilk sırada yer aldılar.

Ligin ilk yarısını Altay ikinci yarıda Urfaspor’da geçiren Paixao 15 golle üçüncü sırada tamamladı.

Son haftalarda sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Ahmet Kutucu 14 golle dördüncü oldu.

Çorum FK’da Thomas Verneydt 11 golle dört rakibi ile altıncı sırayı paylaştı.

Erkan Kaş en fazla oynayan dördüncü oyuncu

Çorum FK’nın istikrar abidesi Erkan Kaş en fazla süre alan dördüncü oyuncu oldu.

Ligin en fazla forma giyen iki ismi Boluspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ve Bandırmaspor’dan Ioannis Gkelios 34 maçın tamamında 3060 dakika forma giyerek ilk sırayı aldılar.

Kocaelispor’dan Candeias 34 maçta 3013 dakika oyunda kalarak üçüncü sırada yer alırken Çorum FK’dan erkan Kaş ile Sakaryaspor kalecisi Cihan Topaloğlu 33 maçta 2970 dakika ile dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takımın savunmadaki başarılı ismi Zargo Toure ise 32 maçta 2880 dakika ile en fazla süre alan onuncu oldu.

En fazla değişikliği Eyüpspor yaptı

1. ligde sezon boyunca toplam 2734 oyuncu değişikliği yapıldı. Ligin en fazla değişiklik yapan takımı 168 değişiklik ile Eyüpspor yaptı.

İkinci en fazla değişiklik yapan takım 165 ile Göztepe üçüncü sırada 164 değişiklik ile Göztepe dördüncü sırada ise Çorum FK 163 değişiklik ile dördüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK kafa ile en çok gol atan ilk üç takımdan biri

Trednyol 1. ligin en golcü üçüncü takımı Çorum FK.

Kırmızı Siyahlı takım75 golle Eyüpspor ve 57 golle Göztepe7nin ardından 55 golle en fazla gol atan üçüncü takım oldu. Kırmızı Siyahlı takım attığı 55 golden 35’ini ayak ile atarken 11’ini kafa ile attı. Dokuz golü penelatıdan atan Çorum FK en fazla gol atan ilk üç takımdan biri. Çorum FK ile birlikte Bodrum FK ve Gençlerbirliği takımları 11’er golle en fazla kafa golü atan ilk üç takım oldular. en az kafa golü ile ikişer golle Tuzlaspor, Ümriyespor ve Keçiörengücü oldu.

Penaltıda Çorum FK, kendi kalesine gol atmada Giresunspor zirvede

1. ligde sezonun en fazla penaltı kazanan takımı Çorum FK oldu.

Kırmızı Siyahlı takım dokuz kez penaltı kazanırken Bodrum FK ve Eyüpspor takımları sekizer kez Bandırmaspor ise 7 penaltı kazandı.

Ligin en az penaltı kazanan takımları ise Giresunspor, Boluspor ve Ümraniyespor ikişer penaltı kazandılar.

Kendi kalesine en fazla gol atan takım Giresunspor olurken yeşil beyazlılar kendi kalelerine altı gol attılar.

Bu takımı Kocaelispor üç golle izledi. Çorum FK, Adanaspor, Altay, Keçiörengücü, Bodrum FK, Boluspor ve Gençlerbirliği ise kendi kalesine gol atmayan takımlar.