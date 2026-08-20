Çorum Şehir Stadyumu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Çorum Şehir Stadyumu Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftada oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK- Kasımpaşa maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek.

Tokail'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan ve Doğukan Yıldırım yapacak.

Tokail bugüne kadar Çorum FK'nın 8 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

EN ÇOK ÇORUM MAÇLARINI YÖNETTİ

Kariyerinde en çok Çorum FK'nın maçını yöneten Tokail, geçen sezon Sivas ile 1-1 berabere kaldığımız ve Hatayspor'u 4-1 yendiğimiz maçta görev almıştı.

Muhabir: Fatih Battar