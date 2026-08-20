Trendyol Süper Lig'e sahasında 1-1'lik Trabzonspor maçıyla başlayan Kasımpaşa, deplasmanda kozlarını paylaşacağı Çorum FK karşılaşması hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor.

Trabzonspor karşısında oynanan iyi futbol, yüzleri güldürürken, teknik direktör Emre Belözoğlu da futbolcularının rehavete kapılmaması ve ayaklarının yere sağlam basması için işi sıkı tutuyor.

Emre Belözoğlu, antrenmanlarda bire bir ilgilendiği futbolcularından, Çorum FK karşılaşmasında da aynı oyunu sürdürmelerini istedi.