AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Onur Civan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aşgın, “Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Civan kardeşimizi ziyaret ettik. Değerli Başkanımıza ve tüm hastalarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.