Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanından bir puan ile dönen Çorum FK, Kasımpaşa'yı yenerek 4 puana ulaşmak istiyor.
Cezası sebebiyle taraftarından yoksun olacak olan Çorum FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Hedef üç puan
Galatasaray karşısında alınan beraberliği geride bırakmak isteyen kırmızı-siyahlılar, sahasında oynayacağı ilk Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak 3 puan hedefliyor.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği ceza nedeniyle Çorum FK’nın Kasımpaşa karşılaşması seyircisiz oynanacak.
Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden mücadeleyi takip edebilecek.
Muhabir: Fatih Battar