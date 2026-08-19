Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanından bir puan ile dönen Çorum FK, Kasımpaşa'yı yenerek 4 puana ulaşmak istiyor.

Cezası sebebiyle taraftarından yoksun olacak olan Çorum FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kerem Kalafat Pendikspor’da
Kerem Kalafat Pendikspor’da
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Hedef üç puan

Galatasaray karşısında alınan beraberliği geride bırakmak isteyen kırmızı-siyahlılar, sahasında oynayacağı ilk Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak 3 puan hedefliyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği ceza nedeniyle Çorum FK’nın Kasımpaşa karşılaşması seyircisiz oynanacak.

Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden mücadeleyi takip edebilecek.

Muhabir: Fatih Battar