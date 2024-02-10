Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonunda üç kategoride Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

U 16 takımı bugün Ankara’da U 14 ve U 15 takımları ise yarın Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Gelişim Ligi U 16’da Ahlatcı Çorum FK 13. hafta maçında bugün saat 14’de Ankara Keçiörengücü deplasmanında mücadele edecek.

Grupta Keçiörengücü takımı dokuz maçta 7 puanla beşinci sırada yer alırken Çorum FK ise 5 puanla son sırada bulunuyor.

Macunköy Keçiörengücü tesislerinde oynanacak maçı Ilgaz Kaptan yönetecek yardımcılıklarını ise Kaancan Doğdu ve Emirhan Coşkun yapacak.

U 14 takımı yarın saat 13’de Keçiörengücü ile Nazmi Avluca sahasında karşılaşacaklar.

Grupta Ahlatcı Çorum FK 9 maçta topladığı 7 puanla beşinci sırada yer alırken konuk Keçiörengücü ise on maçta 1 puanla son sırada bulunuyor.

Maçı Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Hatice Yıldırım ve Muammer Tekmen yapacak.

Ahlatcı Çorum FK U 15 takımı ise ligin 13. hafta maçında yarın saat 15’de yine Nazmi Avluca sahasında Keçiörengücü takımı ile karşılaşacak.

Bu maç öncesinde konuk Keçiörengücü on maçta 10 puanla beşinci sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise dokuz maçta 5 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Hatice Yıldırım ve Mertcan Öğreten yapacak.