Ahlatcı Çorum FK dünü dinlenerek geçirdi ve bugün yapacağı antrenmanla Salı günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Milli maç ve seçim nedeni ile lige verilen arada izin ve ardından da önceki akşam Samsunspor ile deplasmanda özel maçta karşılaşan Çorum FK aldığı 6-1’lik mağlubiyetin moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışıyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından dün takıma izin verdi ve futbolcular günü dinlenerek geçirdiler.

Kırmızı Siyahlı takım bugün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı siyahlı takımın ligde son dört maçtaki yükselen performansının ardından aldığı mağlubiyeti biran önce gereken dersleri alarak unutması ve Keçiörengücü maçına odaklanması bekleniyor.