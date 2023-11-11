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Ahlatcı Çorum FK yarın Kocaelispor deplasmanında kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde son beş maçında üç puan sevinci yaşayamayan kırmızı siyahlı takım yeni teknik direktörü yönetiminde çıkacağı bu maçta bunu başarmak istiyor.

Ligin 12. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK yarın saat 19’da Kocaelispor deplasmanında kazanmak için mücadele edecek.

İyi başladığı ligin son beş maçından üç mağlubiyet ve iki beeraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takımda hafta başında Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollar ayrılırken takımın başına Serkan Özbalta getirilmişti.

Genç teknik adam kırmızı siyahlı takımın başında ilk maçına yarın Kocaelispor deplasmanında çıkacak. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan, Atakan Cangöz, Berkay Can ve Sadık Arda yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Son haftalardaki kötü sonuçlar nedeni ile teknik heyet değişikliğine giden kırmızı siyahlı takım yeni teknik direktör yönetiminde gideceği Kocaelispor deplasmanından puan yada puanlarla çıkarak moral bulmak istiyor.

Ev sahibi takım ise ligde şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirmek için sahasındaki maçı kazanmak istiyor.

Geçen hafta Göztepe deplasmanından tek golle üç puanı alarak dönen yeşil siyahlı takım sahasında da kazanarak lideri takibini sürdürmük istiyor.

Grubun bu zorlu maçını İstanbul bölgesi genç hakemlerinden Abdullan Buğra Taşkınsoy yönetecek.